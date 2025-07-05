Магнитные бури сегодня, 5 июля: что завтра, обострение заболеваний, боли

Сегодня, 5 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 июля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 5 июля, геомагнитных возмущений магнитного поля Земли в течение суток не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы – 68%», — уточнили специалисты.

По данным портала my-calend, сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой два балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 6 июля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации сервиса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что большинство людей не замечает магнитные бури, потому что в организме существуют компенсаторные механизмы, которые помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды. В такие периоды специалист рекомендует больше дышать свежим воздухом.

«Например, можно выпить лекарство, которое уменьшает артериальное давление. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например выйти на прогулку», — пояснил медик.

Читайте также:

Нестерпимое пекло до +38 градусов? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Промозглый холод до +10 и ливни? Погода в Москве на выходных: чего ждать

Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся