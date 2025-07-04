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04 июля 2025 в 17:15

Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный бренд Geely может уйти с российского рынка, сообщали СМИ. Правда ли это, в чем причина, какие китайские транспортные средства останутся?

Уйдет ли марка Geely из России

Информация об уходе автобренда Geely из России появилась в СМИ вчера, 3 июля. Дилеров якобы уведомили о прекращении поставок автомобилей под брендом Geely, а вместо них предложат продукцию под марками BelGee и Knewstar. При этом популярные кроссоверы Atlas и Monjaro, по утверждению источников, могли начать собираться в России под этими новыми брендами с перспективой локализации производства.

В пресс-службе российского представительства китайской марки опровергли информацию об уходе с российского рынка.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — подчеркнули в Geely.

Отметим, что BelGee — это совместный белорусско-китайский бренд, производящий автомобили на мощностях бывшего завода «БелДжи» в Борисове (Белоруссия) по лицензии Geely. Использование этих марок может быть частью стратегии диверсификации или адаптации к специфике рынка, но не эквивалентно уходу основного бренда.

Более того, Geely сохраняет значительное присутствие, поскольку, по данным «Автостата», с марта 2022 года по май 2025 года в РФ было зарегистрировано около 295,2 тысячи новых легковых автомобилей Geely, что ставит марку на третье место среди китайских производителей после Haval и Chery.

Автомобили в автосалоне Geely Автомобили в автосалоне Geely Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой автомобильный бренд хочет вернуться в РФ

В начале июня стало известно, что японский автоконцерн Nissan Motor, покинувший российский рынок в 2022 году, подал заявку на регистрацию своих товарных знаков в России, о чем свидетельствуют данные из реестра Роспатента.

По мнению автомобильного эксперта Дмитрия Гайдукевича, авторынок РФ по-прежнему является одним из крупнейших в мире, поэтому Toyota и Nissan вновь хотят стать его частью.

«Даже несмотря на снижение продаж в 2025 году, наш авторынок по-прежнему остается крупным игроком. Например, по итогам апреля Россия заняла пятое место в Европе. Конечно, это не такие показатели, как были, например, в 2012 году, когда мы шли на втором месте. Но тоже неплохо. Например, в России продается больше автомобилей, чем в Испании. Лучше нас сейчас только Германия, Италия, Франция и Великобритания», — пояснил он NEWS.ru.

Также Nissan планирует оформить права на другие свои известные марки — Infiniti, Nismo и Datsun. Регистрация товарных знаков будет проходить по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

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