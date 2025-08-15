Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца Невестка Куклачева рассказала, что артист чувствует себя хорошо после лечения

Невестка дрессировщика кошек Юрия Куклачева Марина Куклачева рассказала в беседе со «Страстями», что артист чувствует себя хорошо после лечения сердца. Куклачев перенес инфаркт.

Мы все очень переживали. Сейчас он в хорошем состоянии, прошел курс лечения. Семья окружает папу заботой и любовью, — поделилась Куклачева.

Она призналась, что родственники артиста любят собираться вместе, однако это получается не так часто. Невестка Куклачева также добавила, что в их семье принято поддерживать друг друга.

Юрий Куклачев ранее рассказал, что после инфаркта ему в сердце установили сразу пять стентов. По его словам, состояние органа врачи сочли «непригодным для жизни». Однако дежурный специалист принял нестандартное решение и провел операцию, которая спасла жизнь Куклачева.