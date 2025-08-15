Не только классика: уникальные рецепты лечо

Это не просто рагу: сладкий перец, помидоры, лук и специи создают идеальный баланс сладости и легкой кислинки. Идеально как гарнир, основа для супа, соус к мясу или пасте и просто как самостоятельная закуска. Попробуем? Вдохновитесь нашей подборкой рецептов:

Для этого яркого лечо соберите 1,5 кг сочного болгарского перца, 1 кг спелых мясистых помидоров, 2 крупных кислых яблока (идеально подойдут Гренни Смит или Семеренко), 500 г репчатого лука, 100 мл нейтрального растительного масла, 2 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. каменной соли и 1 ст. л. столового уксуса (9%).

Перец и лук нашинкуйте удобными кусочками. Яблоки освободите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками. Помидоры превратите в нежное пюре (с помощью блендера, терки или мясорубки). В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Обжарьте лук до состояния мягкости и легкой прозрачности. К луку отправьте нарезанный перец и яблочные кубики. Влейте томатное пюре. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь. Томите под крышкой, изредка помешивая, примерно 30 минут — овощи должны стать мягкими, а соус — немного загустеть. Всыпьте сахар и соль, влейте уксус. Тщательно перемешайте и прогрейте еще 2–3 минуты. Горячее лечо немедленно разложите по предварительно стерилизованным банкам. Герметично укупорьте.

Лечо с рисом — сытное блюдо

Аппетитное овощное ассорти с рисом, идеально подходящее для консервации в банках. Готовое блюдо порадует насыщенным вкусом и станет отличной заготовкой.

Для приготовления вам понадобятся: болгарский перец (разноцветный приветствуется) — 1 кг, спелые мясистые помидоры — 1,5 кг, репчатый лук — 500 г, свежая морковь — 400 г, растительное масло для тушения — 150 мл, крупная нейодированная соль — 1 столовая ложка, сахар-песок — 3 столовые ложки и хорошо промытый рис (длиннозерный или круглый) — 150 г.

Очистите болгарский перец от семян и плодоножек, нарежьте его соломкой или полосками. Помидоры — некрупными кубиками. Лук измельчите полукольцами или кубиками, а морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло. Выложите все подготовленные овощи. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, примерно 15–20 минут, пока овощи не станут мягче и не пустят достаточное количество сока. К тушеным овощам добавьте промытый до чистой воды рис. Всыпьте соль и сахар, затем тщательно перемешайте. Продолжайте готовить смесь на среднем или слабом огне, помешивая, около 20 минут, пока рис не станет полностью мягким и не впитает достаточное количество жидкости. Горячее лечо с рисом немедленно разложите доверху в предварительно простерилизованные сухие банки. Плотно закатайте.

Готовим лечо «Восточный базар»

Подготовьте пять разноцветных сладких перцев, четыре сочных томата, два молодых баклажана, одну крупную луковицу и три дольки чеснока. Также понадобятся половина стакана ядер грецких орехов, зерна из половинки спелого граната, чайная ложка ароматных кавказских трав — хмели-сунели, столовая ложка терпкого гранатового соуса, пять столовых ложек соли и три столовые ложки тростникового сахара. Не забудьте про масло виноградной косточки для приготовления.

Начните с запекания целых перцев в разогретой до 190 °C духовке, пока они не станут мягкими, обычно на это уходит около двадцати пяти минут. Затем снимите с теплых перцев нежную кожицу, аккуратно удалите плодоножку и все семена. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками и выдержите некоторое время в подсоленной воде, чтобы ушла горечь, после чего обжарьте их на сковороде до появления аппетитного румянца. Спелые томаты превратите в однородное нежное пюре, предварительно освободив их от кожицы. Крупную луковицу обжарьте отдельно до тех пор, пока она не приобретет красивый карамельный оттенок. Орехи с чесноком, гранатовым соусом и специями взбейте в воздушную пасту. Соедините, поварите 10 минут на медленном огне.

Лечо с дарами моря

Для создания ароматного лечо с морскими дарами потребуются следующие ингредиенты: возьмите 400 граммов выбранных морепродуктов — это могут быть нежные кальмары, сладковатые креветки или пикантные мидии. Подготовьте три сочных сладких перца, три спелых помидора (или четыре столовые ложки насыщенной томатной пасты для более густой текстуры), одну крупную луковицу, три душистые дольки чеснока и половинку стручка острого перца чили — его количество регулируйте по своему вкусу. Не обойтись без двух столовых ложек ароматного оливкового масла, двух чайных ложек копченой паприки, трех столовых ложек соли, свежемолотого перца по вкусу и горсти свежей рубленой зелени для завершающего акцента.

Дары моря разморозьте, после чего аккуратно промокните выделившуюся жидкость бумажными полотенцами. Сладкий перец превратите в тонкую соломку, лук нашинкуйте изящными полукольцами. Разогрейте оливковое масло в подходящей посуде и обжарьте подготовленные лук и перец до состояния приятной мягкости, это обычно занимает около пяти-шести минут. Пока овощи томятся, помидоры измельчите небольшими кубиками и отправьте их к обжаренной смеси. Полученный овощной ансамбль накройте крышкой и потушите на умеренном огне еще семь-восемь минут. Теперь настал черед морепродуктов — добавьте их к овощам, щедро приправьте копченой паприкой, посолите и поперчите. Готовьте основу лечо на среднем огне примерно пять минут. За минуту до окончания этого этапа введите в блюдо раздавленный чеснок и свежую рубленую зелень, чтобы их аромат максимально раскрылся. Горячее, благоухающее лечо немедленно разложите по предварительно стерилизованным банкам и герметично закатайте стерильными крышками.

Лечо: рецепт за 30 минут!

Первым делом займитесь подготовкой овощей. Освободите килограмм сочных красных перцев от семян и нарежьте их крупными ромбиками. Два килограмма самых спелых помидоров (сливки идеальны!) обдайте кипятком, снимите шкурку и измельчите до состояния нежного пюре, используя блендер или сито. Две большие луковицы превратите в полукольца. В толстостенном казане разогрейте 100 мл растительного масла до приятного аромата. Пассеруйте лук до легкой золотистости и прозрачности, затем добавьте нарезанные перцы. Накройте крышкой и тушите на среднем пламени 15 минут, не забывая периодически помешивать. Теперь влейте душистое томатное пюре, всыпьте две столовые ложки сахара, чайную ложку соли (ровную) и чайную ложку копченой паприки — она придаст восхитительную глубину. Доведите будущее лечо до кипения, после чего убавьте огонь до минимума. Продолжайте томить без крышки 40–50 минут, пока соус не станет густым, а перчики не превратятся в мягкие, но упругие кусочки. На финишной прямой, минут за пять до готовности, пропустите через чеснокодавилку четыре крупных зубчика чеснока и влейте 50 мл яблочного уксуса для яркой пикантности и сохранения насыщенного цвета. Обязательно попробуйте — может, захочется чуть подсластить или досолить. Сразу же разложите ароматное лечо по стерильным банкам и герметично закатайте.

Лечо с тыквой и имбирем без консервации

Яркое овощное ассорти начинается с 800 граммов мясистого красного перца, нарезанного широкими полосками, к которым присоединяются 300 граммов мускатной тыквы, тонко нашинкованной ломтиками. Для приготовления разогрейте в просторном казане или глубокой сковороде 80 миллилитров ароматного оливкового масла до состояния легкого дымка. Обжарьте в нем два мелко измельченных лука-шалота до состояния нежной карамелизации и появления сладковатого аромата. Следом отправьте в казан подготовленные полоски перца и ломтики тыквы. Интенсивно обжаривайте смесь ровно семь минут на сильном огне, не забывая активно помешивать лопаткой. Затем влейте 500 миллилитров густого томатного сока или пассаты, создавая насыщенное томатное море. Добавьте для сочности и яркости 200 граммов целых помидоров черри. Время волшебства вкуса: приправьте блюдо 1,5 ст. л. душистого меда, 1 ч. л. морской соли, 2 ч. л. молотого имбиря и щедрой щепоткой пикантных чили-хлопьев. Осторожно, но тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного сочетания. Доведите получившуюся ароматную массу до активного кипения, после чего обязательно уменьшите интенсивность пламени до минимума. Накройте казан плотной крышкой и оставьте томиться на 25 минут. По истечении этого времени снимите крышку и продолжите готовку еще 15 минут — это позволит излишкам влаги испариться, тыкве достичь идеальной нежности, а соусу загустеть до аппетитной консистенции. Финальный аккорд — влейте 2 ст. л. насыщенного соевого соуса тамари для глубины вкуса и пикантной ноты. Снова аккуратно перемешайте готовое лечо и дайте ему отдохнуть под крышкой около 10 минут, чтобы вкусы гармонично объединились. Важно: это лечо не нуждается в консервации и сохраняет свою свежесть в холодильнике до пяти дней.