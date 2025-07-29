Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот

Лечо с рисом — это отличное решение для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Это готовое блюдо в банке, которое сочетает в себе классические овощи и сытный рис. Для приготовления потребуется болгарский перец — 1 килограмм, спелые помидоры — 1,5 килограмма, репчатый лук — 500 граммов, морковь — 400 граммов, растительное масло — 150 миллилитров, соль — 1 столовая ложка, сахар — 3 столовые ложки и рис — 150 граммов.

Сперва овощи тщательно промываются. Болгарский перец нарезают полосками, помидоры — кубиками, лук и морковь измельчают. Все овощи тушат на среднем огне с добавлением масла, затем к ним добавляют рис, который предварительно промыт. Смесь солят, слегка подслащивают сахаром и тушат до готовности риса — около 20 минут. Готовое лечо раскладывают в стерильные банки и герметично закрывают.

Лечо с рисом в банке удобно хранить и быстро разогревать, что делает его идеальным вариантом для семейного ужина или быстрого перекуса. Наш рецепт поможет повторить процесс даже новичкам. Такой способ приготовления сохраняет все вкусы лета и насытит любого гостя или члена семьи.