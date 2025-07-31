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31 июля 2025 в 15:00

Лечо с тыквой и имбирем без консервации: быстро и вкусно!

Лечо с тыквой и имбирем без консервации: быстро и вкусно! Лечо с тыквой и имбирем без консервации: быстро и вкусно! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите 800 г мясистого красного перца, нарезанного широкими полосками. Добавьте 300 г мускатной тыквы тонкими ломтиками. Раскалите в казане 80 мл оливкового масла. Обжарьте 2 измельченных лука-шалот до карамелизации. Положите перец и тыкву, жарьте 7 минут на сильном огне, помешивая. Влейте 500 мл густого томатного сока (или пассаты). Добавьте 200 г целых помидоров черри. Приправьте: 1,5 ст. л. меда, 1 ч. л морской соли, 2 ч. л. имбиря, щепотку чили-хлопьев. Аккуратно все перемешайте. Дайте смеси закипеть, затем убавьте огонь. Закройте крышкой и готовьте 25 минут, затем еще 15 минут без крышки, пока тыква не станет нежной, а соус — густым. Добавьте две столовые ложки соевого соуса тамари. Перемешайте, оставьте на десять минут. Подавайте теплым или холодным, посыпав поджаренными семенами тыквы. Это лечо не требует консервации, хранится в холодильнике до пяти дней.

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Оксана Головина
О. Головина
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