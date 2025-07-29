Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Готовлю изумительное лечо с яблоками — яркий и свежий вкус лета в каждой банке. Это необычное сочетание сладких и кисловатых нот идеально подходит для тех, кто ценит оригинальные домашние заготовки. Лечо с яблоками — прекрасный баланс овощей и фруктов, насыщенный ароматами и полезными витаминами.

Для рецепта понадобятся полтора килограмма болгарского перца, один килограмм спелых помидоров, два крупных кислых яблока, половина килограмма лука, сто миллилитров растительного масла, две столовые ложки сахара, одна столовая ложка соли и столовая ложка уксуса. Сначала нужно подготовить овощи и фрукты — перец и лук нарезать, яблоки очистить от семян и нарезать небольшими кубиками, помидоры измельчить в пюре. Затем на растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить перец, яблоки и помидоры, тушить около 30 минут. В конце добавить сахар, соль и уксус, тщательно перемешать и разложить горячее лечо по стерильным банкам для дальнейшего хранения.

Этот рецепт позволяет легко повторить процесс и получить вкуснейшее лечо с яблоками, которое станет отличной закуской и дополнением к любому блюду. Насыщенный и сбалансированный вкус делает такую заготовку уникальной и востребованной в зимний период.