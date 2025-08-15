Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 16:31

Идеальные вяленые томаты: с базиликом для долгого хранения

Идеальные вяленые томаты: с базиликом для долгого хранения Идеальные вяленые томаты: с базиликом для долгого хранения Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выберите плотные сливки или черри насыщенного цвета. Тщательно промойте, обсушите. Разрежьте вдоль пополам. Уложите срезом вверх на противень с пекарской бумагой. Посыпьте каждую половинку щепоткой морской соли, щепотью сахара и молотым черным перцем. На каждый помидор положите свежий листик базилика (или мелко порубите). Сбрызните оливковым маслом первого отжима, добавив каплю жидкого дыма для глубины, если любите.

Сушите в духовке при 80–90 °C 4–6 часов, приоткрыв дверцу для выхода влаги. Готовность — когда томаты сморщенные, гибкие, но не сухие. Остудите.

Сложите томаты слоями в стерилизованную банку, перекладывая веточками базилика и тонкими полосками лимонной цедры. Залейте горячим оливковым маслом так, чтобы все было покрыто. Герметично закройте. Храните в темноте и прохладе. Зимой эти томаты — взрыв вкуса в ризотто или на кусочке свежего хлеба с козьим сыром.

Ранее мы рассказывали про советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!

рецепты
домашние заготовки
томаты
помидоры
Оксана Головина
О. Головина
