Идеальные вяленые томаты: с базиликом для долгого хранения

Выберите плотные сливки или черри насыщенного цвета. Тщательно промойте, обсушите. Разрежьте вдоль пополам. Уложите срезом вверх на противень с пекарской бумагой. Посыпьте каждую половинку щепоткой морской соли, щепотью сахара и молотым черным перцем. На каждый помидор положите свежий листик базилика (или мелко порубите). Сбрызните оливковым маслом первого отжима, добавив каплю жидкого дыма для глубины, если любите.

Сушите в духовке при 80–90 °C 4–6 часов, приоткрыв дверцу для выхода влаги. Готовность — когда томаты сморщенные, гибкие, но не сухие. Остудите.

Сложите томаты слоями в стерилизованную банку, перекладывая веточками базилика и тонкими полосками лимонной цедры. Залейте горячим оливковым маслом так, чтобы все было покрыто. Герметично закройте. Храните в темноте и прохладе. Зимой эти томаты — взрыв вкуса в ризотто или на кусочке свежего хлеба с козьим сыром.

