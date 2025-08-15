Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:49

Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа

Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы ждут мира после встречи Путина и Трампа

Василий Прозоров Василий Прозоров Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Украинское общество с надеждой ожидает результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в интервью РИА Новости. По его словам, большинство граждан устали от боевых действий и хотят их завершения любой ценой.

На Украине очень внимательно следят за предстоящим саммитом и вообще за действиями Трампа. Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая — пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось, — пояснил Прозоров.

Экс-офицер отметил, что призывы продолжать сражаться исходят в основном от радикальных националистов, проживающих за границей. По оценкам Прозорова, украинское общество переживает глубокий кризис, «реально депрессия очень жуткая».

Он подчеркнул, что люди не видят перспектив улучшения ситуации. Предстоящие переговоры на Аляске многими воспринимаются как возможный шанс для начала мирного процесса.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг, а оставшаяся часть Украины — в ЕС. По словам политика, Трамп будет использовать Европу в своих интересах.

Украина
конфликты
переговоры
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ назвал ключевую повестку встречи Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Российская футбольная команда попала в массовое ДТП с фурами
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.