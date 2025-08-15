Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы ждут мира после встречи Путина и Трампа

Украинское общество с надеждой ожидает результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в интервью РИА Новости. По его словам, большинство граждан устали от боевых действий и хотят их завершения любой ценой.

На Украине очень внимательно следят за предстоящим саммитом и вообще за действиями Трампа. Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая — пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось, — пояснил Прозоров.

Экс-офицер отметил, что призывы продолжать сражаться исходят в основном от радикальных националистов, проживающих за границей. По оценкам Прозорова, украинское общество переживает глубокий кризис, «реально депрессия очень жуткая».

Он подчеркнул, что люди не видят перспектив улучшения ситуации. Предстоящие переговоры на Аляске многими воспринимаются как возможный шанс для начала мирного процесса.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг, а оставшаяся часть Украины — в ЕС. По словам политика, Трамп будет использовать Европу в своих интересах.