Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:45

Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал

CNN: глава ОВС НАТО в Европе Гринкевич будет консультировать Трампа на Аляске

Алексус Гринкевич Алексус Гринкевич Фото: Zuma\TASS

Глава Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал-лейтенанта ВВС США Алексус Гринкевич будет консультировать американского лидера Дональда Трампа и главу Пентагона Пита Хегсета по саммиту с Россией, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе. Военачальник будет присутствовать на Аляске 15 августа.

Ожидается, что Гринкевич будет «давать военные советы» Хегсету и Трампу. Источник подчеркнул, что генерал поможет американскому лидеру «найти мирное решение» конфликта на Украине.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ранее Гринкевич заявил о якобы готовности России к войне с НАТО в 2027 году. Он предупредил, что странам — участницам организации необходимо подготовиться к этому сценарию.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский высказал сомнения относительно «российской угрозы», о которой предупредил Гринкевич. Он назвал оценки американского генерала преувеличенными и политически мотивированными.

переговоры
саммиты
встречи
Россия
США
Дональд Трамп
НАТО
Пентагон
Пит Хегсет
