Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:40

Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа пройдут с участием помощников

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдут с участием помощников, заявил Первому каналу представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сперва состоится беседа в формате тет-а-тет.

Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников, — заявил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что после этого пройдут переговоры в расширенном составе, возможно, в формате рабочего обеда. Завершатся они совместной пресс-конференцией Путина и Трампа, добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что саммит России и США на Аляске может занять не менее шести–семи часов. По его словам, в программе встречи запланировано много мероприятий.

До этого Песков рассказал, что возможность проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского зависит от итогов переговоров на Аляске. Он подчеркнул, что встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной, чтобы обсуждать такой формат.

Губернатор Аляски Майк Данливи сообщил, что первым на саммит прибудет Трамп. Он встретит российского лидера прямо у взлетно-посадочной полосы. Данливи уточнил, что сначала на базу прилетит Трамп, а затем приземлится Путин.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
