Истребители пятого поколения России и США могут встретиться на Аляске Newsweek: на Аляске может состояться первая встреча истребителей Су-57 и F-22

Российские истребители пятого поколения Су-57 могут впервые оказаться в одном воздушном пространстве с американскими F-22 во время саммита на Аляске, сообщает издание Newsweek. По данным авторов, это произойдет при сопровождении борта президента России Владимира Путина, направляющегося на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Саммит может стать еще одной важной вехой. Это может стать первым случаем, когда российский Су-57 пятого поколения будет действовать в одном воздушном пространстве с американскими истребителями F-22, — отмечает издание.

Особый интерес представляет возможное базирование российских самолетов на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, где дислоцированы американские F-22. Военный эксперт Фредерик Мертенс подчеркнул значимость потенциального контакта двух современных истребителей. По его словам, если это произойдет, «обе стороны попытаются узнать друг о друге как можно больше».

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил NEWS.ru, что западные аналитики признали превосходство и уникальность российских истребителей Су-57. По его словам, самолеты могут составить достойную конкуренцию западным аналогам по маневренности, боевому потенциалу и малозаметности.