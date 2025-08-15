Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 18:20

Стало известно об ухудшении здоровья солиста одной из легендарных рок-групп

У Стивена Тайлера из рок-группы Aerosmith серьезно повреждены связки и гортань

Стивен Тайлер Стивен Тайлер Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер культовой рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер может больше никогда не выйти на сцену из-за проблем со здоровьем, передает The Mirror со ссылкой на гитариста коллектива Джозефа «Джо» Перри. У артиста повреждены связки и гортань.

Тайлер не хочет и не может гастролировать, — поделился Джо.

Как рассказал музыкант, 77-летний Тайлер чувствует себя настолько плохо, что не может даже думать о воссоединении с бывшими коллегами по группе, не говоря уже о новых гастролях. Однако, по его словам, участники группы все еще верят в возможность проведения прощального выступления Стивена.

Ранее лидер группы Megadeth Дэйв Мастейн объявил о выпуске последнего студийного альбома и прощальном мировом турне. Музыкант подчеркнул, что Megadeth завершает свой путь осознанно, находясь на творческом пике. На официальном сайте группы запущен таймер обратного отсчета до начала предзаказов, осталось 42 дня.

До этого стало известно, что канадский музыкант и один из основателей хеви-метал-группы Kick Axe Ларри Гиллстром скончался в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал рак. До последних дней Гиллстром продолжал работать над новым альбомом коллектива.

