Стало известно об ухудшении здоровья солиста одной из легендарных рок-групп

Лидер культовой рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер может больше никогда не выйти на сцену из-за проблем со здоровьем, передает The Mirror со ссылкой на гитариста коллектива Джозефа «Джо» Перри. У артиста повреждены связки и гортань.

Тайлер не хочет и не может гастролировать, — поделился Джо.

Как рассказал музыкант, 77-летний Тайлер чувствует себя настолько плохо, что не может даже думать о воссоединении с бывшими коллегами по группе, не говоря уже о новых гастролях. Однако, по его словам, участники группы все еще верят в возможность проведения прощального выступления Стивена.

