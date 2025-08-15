Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры

Лидер Megadeth Мастейн заявил о завершении творческого пути коллектива

Группа «Megadeth» Группа «Megadeth» Фото: Javier Vicencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер легендарной трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн сделал заявление о завершении музыкального пути коллектива, на официальном сайте команды появилось его обращение к фанатам. Музыкант подчеркнул, что коллектив выпустит последний альбом и проведет прощальный тур.

Настало отличное время сказать вам, что это наш последний студийный альбом. Мы нашли много друзей за годы работы, и я надеюсь увидеть всех вас во время нашего прощального мирового турне, — написал он.

Мастейн подчеркнул, что редким группам удается завершить карьеру осознанно, а не по печальным обстоятельствам. По его словам, сейчас, находясь на творческом пике, он чувствует правильность этого решения. Музыкант отметил вклад Megadeth в развитие метал-сцены: создание нового стиля, революцию в гитарной музыке и изменение подходов к исполнению.

Хотя название финального альбома и точная дата релиза пока не раскрываются, на сайте группы уже запущен таймер обратного отсчета до начала предзаказов — осталось 42 дня. Также стало известно, что масштабный прощальный тур начнется в 2026 году, параллельно с выходом мемуаров Мастейна.

