Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры

Лидер легендарной трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн сделал заявление о завершении музыкального пути коллектива, на официальном сайте команды появилось его обращение к фанатам. Музыкант подчеркнул, что коллектив выпустит последний альбом и проведет прощальный тур.

Настало отличное время сказать вам, что это наш последний студийный альбом. Мы нашли много друзей за годы работы, и я надеюсь увидеть всех вас во время нашего прощального мирового турне, — написал он.

Мастейн подчеркнул, что редким группам удается завершить карьеру осознанно, а не по печальным обстоятельствам. По его словам, сейчас, находясь на творческом пике, он чувствует правильность этого решения. Музыкант отметил вклад Megadeth в развитие метал-сцены: создание нового стиля, революцию в гитарной музыке и изменение подходов к исполнению.

Хотя название финального альбома и точная дата релиза пока не раскрываются, на сайте группы уже запущен таймер обратного отсчета до начала предзаказов — осталось 42 дня. Также стало известно, что масштабный прощальный тур начнется в 2026 году, параллельно с выходом мемуаров Мастейна.

Ранее в сквере музыканта Виктора Цоя на Зверинской улице в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением покойного фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна. Рисунок на стенах гаражей нанесли 23 июля в знак уважения к британскому рок-музыканту.