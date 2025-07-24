В Петербурге увековечили легенду рока В сквере Виктора Цоя в Санкт-Петербурге появилось граффити с Оззи Осборном

В сквере музыканта Виктора Цоя на Зверинской улице в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна, сообщает издание «Известия». Рисунок на стенах гаражей нанесли 23 июля в знак уважения к британскому рок-музыканту.

Автор стрит-арта с Цоем Олег Лукьянов отметил, что работа получилась достаточно красивой. По его словам, это современные городские фрески, краска которых въедается в структуру стены и остается там.

Местные жители также поддержали идею. Петербурженка Вероника Харламова, музыкант по профессии, заявила, что творчество Осборна повлияло на нее и определенно заслуживает признания.

Ранее стало известно о смерти Осборна, который скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона и последствиями травм. Его уход последовал вскоре после памятного воссоединения с Black Sabbath для прощального концерта, оставив после себя богатое музыкальное наследие и многодетную семью.

Осборн также оставил загадочное прощальное сообщение в Instagram (деятельность в РФ запрещена) за несколько часов до своей смерти. Он опубликовал фото с подписью «Обратно к началу», что отсылало к его последнему выступлению с Black Sabbath за 16 дней до трагедии.