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24 июля 2025 в 12:37

В Петербурге увековечили легенду рока

В сквере Виктора Цоя в Санкт-Петербурге появилось граффити с Оззи Осборном

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: q58/ZUMApress.com/Global Look Press

В сквере музыканта Виктора Цоя на Зверинской улице в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна, сообщает издание «Известия». Рисунок на стенах гаражей нанесли 23 июля в знак уважения к британскому рок-музыканту.

Автор стрит-арта с Цоем Олег Лукьянов отметил, что работа получилась достаточно красивой. По его словам, это современные городские фрески, краска которых въедается в структуру стены и остается там.

Местные жители также поддержали идею. Петербурженка Вероника Харламова, музыкант по профессии, заявила, что творчество Осборна повлияло на нее и определенно заслуживает признания.

Ранее стало известно о смерти Осборна, который скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона и последствиями травм. Его уход последовал вскоре после памятного воссоединения с Black Sabbath для прощального концерта, оставив после себя богатое музыкальное наследие и многодетную семью.

Осборн также оставил загадочное прощальное сообщение в Instagram (деятельность в РФ запрещена) за несколько часов до своей смерти. Он опубликовал фото с подписью «Обратно к началу», что отсылало к его последнему выступлению с Black Sabbath за 16 дней до трагедии.

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