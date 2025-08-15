Глава РФПИ раскрыл, что обсудят Путин и Трамп наряду с темой Украины Дмитриев: Путин и Трамп обсудят на саммите весь спектр отношений двух стран

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят в рамках саммита на Аляске не только украинский конфликт, заявил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, главы государств намерены заняться восстановлением отношений двух стран и рассмотреть все аспекты сотрудничества.

На повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США, — сказал Дмитриев.

Ранее профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс заявил, что Путин на переговорах с Трампом на Аляске не станет соглашаться на решения, которые противоречат интересам государства. Он отметил, что к таким решениям относится идея заморозить военные действия на линии соприкосновения и признать ее новой государственной границей между двумя странами.

До этого Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. При этом американский лидер допустил, что сами по себе гарантии безопасности возможны, но только при участии Европы и других стран.