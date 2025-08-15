Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:17

«Никакой роскоши»: журналист показал отель делегации России на Аляске

Журналист Юнашев: российскую делегацию на Аляске поселили в колоритном отеле

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Делегацию из России поселили в уютном колоритном отеле неподалеку от стадиона, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале. По его словам, простая обстановка располагает к серьезной работе.

Отель тихий, уютный, какой-то очень «местный». В зоне лобби чучела животных — колоритно. <…> Никакой показной роскоши, все очень умеренно, — сообщил журналист.

Также Юнашев спустился в лобби отеля и изучил меню ресторана при гостинице. Гостям предлагается стандартная американская еда — бургеры, сэндвичи и салаты. Цены при этом по меркам США средние.

Ранее журналист кремлевского пула Егор Пискунов рассказал, что на завтрак американская сторона угощала представителей российских СМИ чипсами. Он снял на видео картонную коробку со снеками внутри. Также прессу кормили странным салатом из тунца и тостовым хлебом.

Представителей российских СМИ поселили в спортивном центре местного университета. Спальные места, раскладушки с небольшими подушками, поставили за черными ширмами прямо в спортивном зале. Журналист Андрей Колесников рассказал, что при виде таких условий вспомнил «ковидный опыт».

США
Аляска
отели
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил прогноз по встрече перед прилетом Путина
Спасших директора сафари-парка «Тайган» представили к награде
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ раскрыл, в каком настроении готовится к встрече Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.