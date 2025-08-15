«Никакой роскоши»: журналист показал отель делегации России на Аляске Журналист Юнашев: российскую делегацию на Аляске поселили в колоритном отеле

Делегацию из России поселили в уютном колоритном отеле неподалеку от стадиона, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале. По его словам, простая обстановка располагает к серьезной работе.

Отель тихий, уютный, какой-то очень «местный». В зоне лобби чучела животных — колоритно. <…> Никакой показной роскоши, все очень умеренно, — сообщил журналист.

Также Юнашев спустился в лобби отеля и изучил меню ресторана при гостинице. Гостям предлагается стандартная американская еда — бургеры, сэндвичи и салаты. Цены при этом по меркам США средние.

Ранее журналист кремлевского пула Егор Пискунов рассказал, что на завтрак американская сторона угощала представителей российских СМИ чипсами. Он снял на видео картонную коробку со снеками внутри. Также прессу кормили странным салатом из тунца и тостовым хлебом.

Представителей российских СМИ поселили в спортивном центре местного университета. Спальные места, раскладушки с небольшими подушками, поставили за черными ширмами прямо в спортивном зале. Журналист Андрей Колесников рассказал, что при виде таких условий вспомнил «ковидный опыт».