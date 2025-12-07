ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 07:09

В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах

Российскую туристку нашли мертвой в номере отеля Гонконга

В отеле Гонконга нашли тело 35-летней российской туристки, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, женщину обнаружили без сознания в ее номере, а прибывшие медики констатировали смерть.

В публикации говорится, что все произошло в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Полиция ведет расследование. Точные обстоятельства смерти женщины предстоит выяснить при вскрытии.

Ранее сообщалось, что российская туристка пропала вместе с ребенком на острове Пхукет. Семья отправилась в Таиланд 26 ноября, чтобы отпраздновать семилетие дочери. Сестра пропавшей рассказала, что они остановились в отеле Karon Village Hotel. Туристы планировали отправиться на экскурсию по островам 1 декабря. После этого их телефоны перестали отвечать, и больше никаких сообщений от них не поступало.

До этого 26-летняя американская туристка загадочно исчезла в Олимпийском национальном парке в штате Вашингтон. Девушка арендовала автомобиль Ford Bronco Sport и отправилась к высокому водопаду. Ее машина была обнаружена сотрудниками парка 27 ноября у начала туристической тропы Сол-Дюк.

Россия
туристы
Гонконг
смерти
отели
