В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах

В отеле Гонконга нашли тело 35-летней российской туристки, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, женщину обнаружили без сознания в ее номере, а прибывшие медики констатировали смерть.

В публикации говорится, что все произошло в гостинице Kew Green, которая находится в торговом районе Ваньчай. Полиция ведет расследование. Точные обстоятельства смерти женщины предстоит выяснить при вскрытии.

