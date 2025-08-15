Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 18:11

На мужчину бросились с ножом в нескольких шагах от отделения полиции

В Казахстане мужчину избили и ударили ножом у здания полиции

Сотрудник полиции Казахстана Сотрудник полиции Казахстана Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Драка с поножовщиной произошла около центрального отдела полиции в городе Семей в Казахстане, один человек пострадал, сообщили местному изданию Tengrinews.kz в департаменте полиции области Абай. Было заведено уголовное дело, двое из трех участников нападения задержаны и отправлены в изолятор временного содержания. Пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве возникших неприязненных отношений, — рассказали в ведомстве.

По информации ведомства, трое мужчин избивали своего оппонента, когда тот уже лежал на земле. У одного из них при этом был нож. В какой-то момент к ним подошел очевидец и попытался разрешить конфликт. Кто в результате помог завершить потасовку – не сообщается.

До этого в двух сельских школах Саратовской области педагоги по физкультуре организовали кулачные бои между учениками. Массовая драка с участием школьников из сел Сергиевка и Третья Александровка прошла при непосредственном участии местного депутата. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

