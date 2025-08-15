Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве Кишечную палочку обнаружили в пиве «Жигули»

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в пиве «Жигули барное экспорт», сообщил Telegram-канал SHOT. По итогам исследования, товар признали небезопасным, а «Московской пивоваренной компании» сделали предупреждение.

Канал отметил, что бактерию нашли в пробе светлого фильтрованного пива. Эту партию напитка изготовили 17 марта текущего года.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении кишечной палочки в продукции «Деликайзер» с Атяшевского мясокомбината. Колиформы выявили в колбасках «Чевапчичи».

Позднее в пресс-службе Атяшевского мясокомбината отметили, что кишечная палочка могла попасть в колбаски «Чевапчичи» при транспортировке или в период хранения продукции. Там уточнили, что в ходе перевозок могла быть нарушена герметичность упаковки.

В компании уточнили, что по факту поступления информации от Роспотребнадзора на МПК «Атяшевский» была проведена проверка. По ее итогам выявили, что показатели микробиологической безопасности на производстве соответствуют требованиям безопасности к выпуску продукции.