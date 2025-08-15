Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом

Сенатор Джабаров: разговор Лукашенко и Трампа положительно отразится на саммите

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Белого дома Дональда Трампа положительно отразится на предстоящем саммите России и США на Аляске, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, белорусский лидер — не изгой, каким его пытались изобразить западные СМИ, а готовый к диалогу человек.

Хорошо, что Трамп и Лукашенко общаются. Лукашенко — никакой не изгой, как пыталась изобразить западная пресса, а человек, который готов к диалогу, готов к сотрудничеству. Я думаю, что это ложится в общую копилку предстоящих переговоров Трампа и Путина в положительном плане, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что Трамп и Лукашенко обсудили во время телефонного разговора, который состоялся перед саммитом на Аляске, вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и ситуацию в горячих точках. Также речь шла об Украине.

В ходе разговора президент Белоруссии также пригласил американского лидера с семьей в Минск. Трамп, в свою очередь, принял приглашение.

