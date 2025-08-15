Застрелил и отрезал член: новые подробности убийства федерального судьи

Вечером 14 августа город Камышин Волгоградской области содрогнулся от чудовищного известия. Местный житель с особой жестокостью расправился с федеральным судьей: он расстрелял мужчину, забил прикладом и отрезал гениталии. Предварительно, причиной зверства стала ревность из-за женщины. Подозреваемого задержали, он признал вину. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что стало причиной убийства

В полночь волгоградское управление СКР сообщило об убийстве мужчины у здания суда в городе Камышине.

«14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — рассказали в ведомстве.

Позже СМИ сообщили, что убитого зовут Василий Ветлугин — он является федеральным судьей. Предполагается, что убили его не за профессиональную деятельность, а за то, что он спал со своей секретаршей.

Разгневанный супруг женщины подкараулил Ветлугина возле суда, выстрелил в него из ружья «Сайга», вонзил ему под глаз нож, а после достал из-под ремня половые органы Ветлугина, отрезал пенис и засунул его в ротовую полость своей жертвы.

Telegram-канал «Жесть. Камышин» со ссылкой на очевидца написал, что убийца перед нападением перекрыл судье проезд на машине.

«Судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять по машине, судья выбежал и двинул в сторону адвокатов, тот его расстрелял, отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом, воткнув потом в щеку», — рассказывает очевидец.

Позднее по Telegram-каналам распространилась запись, предположительно, момента преступления с камер наблюдения. На ней видно, что преступник гонится за жертвой и производит несколько выстрелов. После того как человек падает на асфальт лицом вниз, преступник избивает его прикладом, затем идет к машине и возвращается уже с ножом, которым продолжает наносить удары.

Что известно об участниках трагедии в Камышине

Погибшему было 40 лет. На сайте судей указано, что Василий Ветлугин являлся судьей Камышинского городского суда. Его назначили на эту должность в 2019 году указом президента России.

Издание РБК со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что предполагаемый убийца — бывший участник специальной военной операции, он жил по соседству с судьей.

При этом управление СКР акцентирует внимание на том, что подозреваемый является действующим предпринимателем. СМИ пишут, что предполагаемый убийца занимается частными перевозками. О его участии в СВО в пресс-релизе не сообщается. Telegram-канал «Наш Камышин» опровергает сообщения об участии подозреваемого в военных действиях. По его данным, мужчина лишь проходил срочную службу в 1996–1998 годах.

Подозреваемого зовут Сергей Кибальников, ему 47 лет. Его супруге Елене, которая работает секретарем в местном суде, 40 лет — она ровесница Ветлугина.

По данным источника местного информационного агентства «Высота 102», Елена и Кибальников в разводе с 2017 года. Однако мужчина никак не может забыть женщину и преследует ее, заявил собеседник агентства.

«И де-факто, и де-юре Елена является абсолютно свободной женщиной, как мы понимаем. Однако же спустя семь лет после развода Сергей не оставлял ее в покое, и, говорят, они периодически общались. С таких встреч она нередко возвращалась побитой. Между Ветлугиным и Еленой действительно были нежные отношения. Насколько они были глубоки, достоверно знать никто не может. Но, видимо, ее бывший муж был осведомлен лучше, и этого ему хватило, чтобы решиться на преступление, которое он совершил», — сказал анонимный источник.

Сергей Кибальников с 1999 по 2016 год занимался бизнесом в Камышине — специализировался на транспортных перевозках. В марте 2024 года мужчина возобновил деятельность как индивидуальный предприниматель в той же сфере.

Что связывало Ветлугина и Кибальникова

Как рассказали V1.RU родственники погибшего, Ветлугин и Кибальников раньше «близко общались».

«Сергей был состоятельным человеком, он занимался грузоперевозками, у него был отдел недвижимости, и с Василием они очень близко общались, все друзья Кибальникова знали Васю. По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было», — рассказал изданию мужчина, пожелавший остаться анонимным.

С места преступления Кибальников скрываться не стал. Дождался полиции и сдался. Ему вменяют статьи об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. Доклад о расследовании обстоятельств произошедшего будет предоставлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сказано в сообщении пресс-службы СКР. NEWS.ru связался со следственным отделом СК в городе Камышине, там отказались от комментариев и сообщили, что дело передано в региональное управление.

Какое наказание может получить подозреваемый

Часть 2 статьи 105 об убийстве, совершенном с особой жестокостью, подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако необходимо установить, что обвиняемый имел умысел к совершению преступления. О наличии такового может говорить ряд обстоятельств: сознательный выбор орудия убийства, которое может нанести лишь множественные ранения, длительность избиения жертвы, наступление смерти в результате болевого шока, характер повреждений и т. д.

В данном случае должность жертвы не будет квалифицирующим признаком, ведь мотив убийства не связан с профессиональной деятельностью судьи, объяснил в беседе с NEWS.ru адвокат Дмитрий Джулай.

«Он же был убит не в связи с исполнением своих обязанностей, поэтому это не должно никак влиять на квалификацию. Если бы был какой-то приговор или какое-то судебное решение в связи с этим, то да», — указал эксперт.

Он также отметил, что в Уголовном кодексе прописана возможность подозреваемого даже в таком тяжком преступлении отправиться в зону СВО.

