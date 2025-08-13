Батарейки в прямой кишке, мертвый сын девятиклассницы: дикие ЧП за день

Батарейки в прямой кишке, мертвый сын девятиклассницы: дикие ЧП за день

В Уфе мужчина засунул в свою прямую кишку батарейки, в Санкт-Петербурге рабочие нашли скелетированный труп, в Пермском крае девятиклассница убила новорожденного первенца, в Улан-Удэ мать убила сына инъекцией от тромбозов — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчина получил «заряд бодрости» ректально

Нетрезвый 30-летний уфимец вставил в анус четыре пальчиковые батарейки, однако вытащить их ему не удалось, пришлось обращаться к медикам. Пациент поступил в приемный покой с жалобами на боль в заднем проходе.

По словам мужчины, дома он выпил три банки пива и решил «получить заряд бодрости». Врач поставил ему диагноз «эрозия прямой кишки». После извлечения инородных тел пациенту прописали свечи, диету, повторное обследование и покой.

В петербургской «сталинке» случайно нашли скелет

В подвале старого дома в Невском районе Санкт-Петербурга нашли человеческие останки. Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ.

Днем 12 августа в дежурную часть Невского района поступило сообщение от работников жилищно-эксплуатационной службы. Они рассказали, что в подвале дома № 34 по улице Седова обнаружены человеческие кости.

По данным канала, от неизвестного человека остались лишь скелетированные останки, которые отправили в морг для проведения экспертизы. Известно, что кости обнаружили в двухэтажном доме на восемь квартир. Здание в стиле сталинского неоклассицизма было возведено в 1950 году.

Девятиклассница убила своего первенца

Тело новорожденного нашли возле одного из жилых домов в Березниках Пермского края. Возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

«Следователем следственного отдела по Березникам СУ СК России по Пермскому краю по факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По предварительной информации, признаков насильственной смерти у младенца не установлено. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и опрашивают возможных очевидцев.

Местные жители рассказали, что мать ребенка недавно окончила девятый класс. Предположительно, она проживает вместе с мамой и сестрой на пятом этаже того же дома на улице Мира. Тело младенца обнаружила соседка девушки, возвращавшаяся домой.

Мать «успокоила» двухмесячного сына до смерти

Жительнице Улан-Удэ предъявили обвинение в убийстве своего ребенка с особой жестокостью. По версии следствия, она ввела смертельную дозу препарата от тромбоза двухмесячному сыну, потому что он сильно плакал. В пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия уточнили, что инцидент произошел в Железнодорожном районе.

«По данным следствия, в Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года обвиняемая у себя дома, разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом, от чего спустя некоторое время ребенок скончался», — сказано в сообщении.

После убийства, считает следствие, женщина попыталась скрыться, но была задержана в жилище у знакомого. Она призналась, что пошла на преступление на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Однако результаты экспертизы показали, что фигурантка говорит неправду.

Читайте также:

«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании

Подозревали сатанистов: как накажут убийцу 11 девушек на Алтае?

Маме прислали порно с дочерью: уральского брокера обвинили в педофилии

Развратный молочник: фермер-зоофил насиловал телят и свою дочь с 10 лет

Мать принудила четырехлетнего сына к сексу: как наказали педофилку?