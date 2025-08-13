Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:47

Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача

Жительница Улан-Удэ убила двухмесячного сына препаратом от тромбоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать ввела смертельную дозу препарата от тромбоза двухмесячному сыну в Улан-Удэ, потому что ребенок сильно плакал, передает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия. Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Женщине предъявлено обвинение в убийстве ребенка с особой жестокостью.

По данным следствия, в Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года обвиняемая у себя дома, разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом, от чего спустя некоторое время ребенок скончался, — сказано в сообщении.

После убийства женщина попыталась скрыться, но была задержана в жилище у знакомого. По ее словам, она пошла на преступление на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Однако результаты экспертизы показали, что фигурантка говорит неправду.

Ранее сообщалось, что школьница, которая расправилась с семилетней девочкой в городе Бердянске Запорожской области, признана вменяемой. Эксперты пришли к выводу, что 14-летняя обвиняемая в момент преступления осознавала опасность своих действий и руководила ими. Она забила первоклассницу молотком, а на месте оставила записку, где призналась в любви к маньяку Александру Пичушкину.

Улан-Удэ
матери
Следственный комитет
дети
препараты
