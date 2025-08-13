Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача

Мать ввела смертельную дозу препарата от тромбоза двухмесячному сыну в Улан-Удэ, потому что ребенок сильно плакал, передает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия. Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Женщине предъявлено обвинение в убийстве ребенка с особой жестокостью.

По данным следствия, в Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года обвиняемая у себя дома, разозлившись на плачущего двухмесячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом, от чего спустя некоторое время ребенок скончался, — сказано в сообщении.

После убийства женщина попыталась скрыться, но была задержана в жилище у знакомого. По ее словам, она пошла на преступление на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Однако результаты экспертизы показали, что фигурантка говорит неправду.

