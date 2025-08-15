Огурчики как в бургерной: хрусткие, ароматные, за 24 часа! Без лишней возни

Огурчики как в бургерной: хрусткие, ароматные, за 24 часа! Эти соленья — секрет сочности ваших бургеров и хот-догов. Они не просто хрустят, а взрываются свежестью с нотками укропа, чеснока и пряностей. Идеальный баланс кисло-сладкого маринада и хрустящей текстуры — даже лучше, чем в фастфуде!

Рецепт:

Подготовьте 500 г мелких засолочных огурцов и 200 г мини-болгарских перцев (разрежьте вдвое). Плотно уложите в стерильные банки, переслаивая пучком укропа и 3–4 зубчиками чеснока.

Для маринада в кастрюле смешайте 3 стакана белого уксуса, 1,5 стакана сахара, 2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. семян горчицы, 1/2 ч. л. семян сельдерея, 2 щепотки куркумы и 1 стручок чили (по желанию). Доведите до кипения, помешивая до растворения сахара.

Сразу залейте кипящим маринадом овощи. Закройте крышками, дайте остыть до комнатной температуры, затем уберите в холодильник. Уже через сутки огурчики обретут фирменный хруст и насыщенный вкус.

Совет: Для максимального хруста используйте свежесобранные огурцы с пупырышками. Храните до 2 месяцев. Подавайте к мясу на гриле, в сэндвичах или как пикантную закуску к картофелю. Ваши гости потребуют рецепт!

