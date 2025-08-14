Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эти банки пустеют за вечер: хрустящие маринованные огурцы с луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы с луком — это идеальное сочетание хрустящих огурчиков и пикантного лука в насыщенном кисло-сладком маринаде с пряными нотками.

Огурцы сохраняют свою упругость, а лук становится нежным и ароматным, создавая гармоничный вкус, который покорит даже самых привередливых гурманов — эти банки пустеют за вечер!

Для приготовления возьмите: 2 кг огурцов, 500 г репчатого лука, 1,5 л воды, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. семян укропа. Огурцы тщательно промойте, обрежьте кончики и замочите в холодной воде на 2 часа. Лук нарежьте кольцами. В стерильные банки уложите целые или нарезанные кружочками огурцы, лук, чеснок и специи. В кастрюле доведите до кипения воду с сахаром, солью и уксусом. Залейте огурцы кипящим маринадом, закатайте банки, переверните и укутайте до остывания.

Через 2 недели огурцы пропитаются маринадом и приобретут неповторимый вкус — хрустящие, ароматные и невероятно вкусные! Эти огурчики станут украшением любого стола и исчезнут с тарелок в мгновение ока.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны, которые по вкусу напоминают белые грибы.

