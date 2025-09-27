Капуста быстрого приготовления с горячим рассолом: можно есть через 4 часа

Маринованная капуста быстрого приготовления с горячим рассолом — это рецепт, который позволяет получить ароматную закуску за несколько часов. Ее преимущества: сохранение витаминов, яркий вкус и простота приготовления.

Рецепт: нашинкуйте 1 кг капусты, нарежьте 1 морковь соломкой, добавьте 3 зубчика чеснока и 1 ч. л. красного перца. Уложите овощи в банку. Для рассола вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса 9% и 50 мл растительного масла. Залейте капусту кипящим рассолом, закройте крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре.

Через 4 часа капусту можно есть. Ее вкус — это идеальный баланс кисло-сладкого маринада, остроты чеснока и пряности перца. Подавайте ее как самостоятельную закуску или добавьте в салаты — это блюдо станет украшением вашего стола.

