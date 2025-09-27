Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:25

Проще не бывает: нашинковала, натерла, заправила. Салат-щетка из трех овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я открыла для себя несколько лет назад, когда искала способ чувствовать себя легче после праздников. Салат-щетка — это не просто еда, а настоящая метла для организма! Сочетание сырых овощей, богатых клетчаткой, мягко очищает кишечник, дарит ощущение свежести и бодрости. А еще это очень вкусно — хрустящее, сочное, с приятной кислинкой. Он отлично подходит как самостоятельный легкий ужин или как гарнир к мясу. Готовится за пять минут, а пользы — на целый день.

Для салата нам понадобится: полкочана белокочанной капусты (около 300 г), 1 сырая свекла среднего размера, 2 моркови, небольшой пучок зелени (петрушка, укроп), 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, сок половинки лимона, соль по вкусу. Капусту шинкуем как можно тоньше. Это важно для правильной консистенции. Затем перетираем ее руками с небольшим количеством соли, чтобы она пустила сок и стала мягче.

Свеклу и морковь чистим и натираем на крупной терке. Зелень мелко рубим. Все овощи складываем в большую миску. Заправляем салат лимонным соком и растительным маслом. Хорошо перемешиваем. Пробуем на соль, при необходимости добавляем еще.

Дайте салату постоять 15–20 минут перед подачей — так овощи немного пустят сок, и вкусы лучше соединятся. Но не оставляйте его надолго, иначе он потеряет свой фирменный хруст. Подавать такой салат лучше свежим, он не предназначен для длительного хранения. Если готовите с вечера на утро, не заправляйте его, а масло и лимонный сок добавьте прямо перед едой. Получается невероятно освежающе и полезно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг: фруктовые пончики в духовке
Общество
Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг: фруктовые пончики в духовке
Если мясо надоело: лепим рыбные пельмени — рецепт внутри
Семья и жизнь
Если мясо надоело: лепим рыбные пельмени — рецепт внутри
Капуста быстрого приготовления с горячим рассолом: можно есть через 4 часа
Общество
Капуста быстрого приготовления с горячим рассолом: можно есть через 4 часа
Готовлю салат, который будит аппетит. Хрустит и играет на языке. Салат из квашеной капусты с маринованным луком и брусникой
Общество
Готовлю салат, который будит аппетит. Хрустит и играет на языке. Салат из квашеной капусты с маринованным луком и брусникой
Свекла по-корейски на зиму в банках: хранится год без холодильника
Общество
Свекла по-корейски на зиму в банках: хранится год без холодильника
рецепты
салаты
свекла
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.