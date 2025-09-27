Проще не бывает: нашинковала, натерла, заправила. Салат-щетка из трех овощей

Этот салат я открыла для себя несколько лет назад, когда искала способ чувствовать себя легче после праздников. Салат-щетка — это не просто еда, а настоящая метла для организма! Сочетание сырых овощей, богатых клетчаткой, мягко очищает кишечник, дарит ощущение свежести и бодрости. А еще это очень вкусно — хрустящее, сочное, с приятной кислинкой. Он отлично подходит как самостоятельный легкий ужин или как гарнир к мясу. Готовится за пять минут, а пользы — на целый день.

Для салата нам понадобится: полкочана белокочанной капусты (около 300 г), 1 сырая свекла среднего размера, 2 моркови, небольшой пучок зелени (петрушка, укроп), 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, сок половинки лимона, соль по вкусу. Капусту шинкуем как можно тоньше. Это важно для правильной консистенции. Затем перетираем ее руками с небольшим количеством соли, чтобы она пустила сок и стала мягче.

Свеклу и морковь чистим и натираем на крупной терке. Зелень мелко рубим. Все овощи складываем в большую миску. Заправляем салат лимонным соком и растительным маслом. Хорошо перемешиваем. Пробуем на соль, при необходимости добавляем еще.

Дайте салату постоять 15–20 минут перед подачей — так овощи немного пустят сок, и вкусы лучше соединятся. Но не оставляйте его надолго, иначе он потеряет свой фирменный хруст. Подавать такой салат лучше свежим, он не предназначен для длительного хранения. Если готовите с вечера на утро, не заправляйте его, а масло и лимонный сок добавьте прямо перед едой. Получается невероятно освежающе и полезно!

