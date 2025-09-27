Готовлю пирог, который не надо месить. Залила и забыла! Нежная вкуснятина с капустой

Этот пирог — мое спасение, когда хочется порадовать домочадцев чем-то вкусным и сытным, но совершенно нет времени на возню с тестом. Он называется заливным, и это именно то, что нужно: сделал жидкую основу, соединил с начинкой — и готово! Сметана делает текстуру нежной и бархатистой, а капуста дарит ту самую домашнюю атмосферу. Пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, а на следующий день он становится еще вкуснее. Идеальный вариант для ужина или на скорую руку к приходу гостей.

Для теста нам понадобится: 200 граммов сметаны, 2 яйца, 150 граммов муки, половина чайной ложки соды, щепотка соли. Для начинки: 400–500 граммов свежей капусты, 1 небольшая луковица, 2 столовые ложки растительного масла для обжарки, соль и перец по вкусу. Капусту шинкуем достаточно мелко. Лук режем кубиком и обжариваем на сковороде до прозрачности. Добавляем капусту, тушим под крышкой до мягкости, периодически помешивая. Солим и перчим по вкусу. Даем начинке полностью остыть.

Тесто готовится элементарно. В миске смешиваем яйца со сметаной и солью. Взбиваем венчиком до однородности. Соду гасить не нужно — ее погасит сметана. Постепенно всыпаем просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Должна получиться консистенция как на оладьи.

Форму для выпечки смазываем маслом или застилаем пергаментом. Выкладываем на дно остывшую капустную начинку и разравниваем. Сверху аккуратно заливаем сметанным тестом, стараясь, чтобы оно распределилось равномерно. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Даем пирогу немного остыть в форме — так его будет легче разрезать.

