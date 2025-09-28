В МИД Белоруссии рассказали, какое важное осознание зародилось в США

В МИД Белоруссии рассказали, какое важное осознание зародилось в США МИД Белоруссии: США начинают понимать значение неделимости безопасности в Европе

США начинают осознавать важность соблюдения принципа неделимости безопасности в Европе, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. По его мнению, в Евросоюзе такой тенденции еще не наблюдается.

Один из основных глобальных центров силы — США — начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами, — констатировал он.

Рыженков подчеркнул, что сейчас необходимо повышать уровень доверия между государствами. Белоруссия находится в центре Европы, поэтому отчетливо осознает это, и в этом деле «медлить нельзя», добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. Он уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом.

До этого Лукашенко отметил, что западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре», оппоненты готовы «сжечь» миллионы жителей планеты. Он призвал жителей Белоруссии, в первую очередь молодежь, объединиться и противостоять планам Запада. Президент пояснил: остановить «мировой пожар» нужно во имя будущего человечества.