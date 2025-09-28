Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 04:19

В деле о взятках экс-мэра Красноярска появились семь новых фигурантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В уголовном деле о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова появились семь новых фигурантов, передает ТАСС. Пресс-служба правоохранительных органов уточнила, что при этом не все обвиняемые этапированы в Москву.

По настоящему уголовному делу в одно производство объединены еще семь фигурантов, — говорится в документе.

Ранее Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Зампредседателя горсовета Андрей Козиков добавил, что заявление будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Логинова, как стало известно, задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по тяжелой статье о получении взятки в особо крупном размере. Чиновнику предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2018–2024 годах, занимая последовательно должности первого заместителя главы, а затем и мэра Красноярска, Логинов получил эту сумму от генерального директора одной коммерческой структуры.

взятки
Красноярск
фигуранты
обвинения
