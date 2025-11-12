Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше

Против бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского подали антикоррупционный иск на сумму более 1 млрд рублей, девятилетний мальчик лишился пальцев после взрыва у детской площадки, в Москве наступят заморозки — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Генпрокуратура потребовала взыскать с Кибовского 1 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала в суд антикоррупционный иск к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его семье и доверенным лицам с требованием взыскать имущество на сумму более 1 млрд рублей. По информации ведомства, официальный доход чиновника за период с 2010 по 2024 год несоразмерен его тратам и приобретениям.

«С целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц», — сказано в иске.

По информации Генпрокуратуры, Кибовский и его семья за 14 лет официально заработали 211 млн рублей, в том числе благодаря продажам недвижимости и автомобилей. При этом за тот же период ими были куплены семь квартир в Москве, в том числе на Гоголевском и Осеннем бульварах, и Подмосковье, две иномарки, включая Maybach, и два мотоцикла. Имущество оформлялось на жену чиновника, ее отца и других доверенных лиц.

Экс-министра задержали 17 июля 2024 года по делу о взятках и покушении на мошенничество. По версии следствия, он мог получить «отступные» восемь раз. Изначально их сумма составляла более 100 млн рублей. Вместе с бывшим министром были арестованы еще несколько фигурантов, включая предпринимателя Александра Нероденкова.

Позже Кибовский захотел отбыть в зону проведения СВО. В августе 2024-го он попросил главу Следкома Александра Бастрыкина оказать ему содействие в этом вопросе. В обращении экс-чиновник написал, что служил в армии, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с начала спецоперации не раз был в Донбассе.

Александр Кибовский Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами на улице и пострадал от взрыва

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик Глеб получил травмы кисти в результате взрыва. По данным источников, инцидент случился в районе спортивной школы на улице Пионерской.

Ребенок направлялся на тренировку по кикбоксингу и заметил на земле денежную купюру. Мальчик потянулся, чтобы ее поднять, и в этот момент произошел мощный взрыв, в результате которого ребенок получил тяжелые повреждения кисти и пальцев руки. Как сообщил корреспондент NEWS.ru, на месте происшествия не было камер наблюдения.

Свидетели инцидента оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную конечность шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. После этого ребенка в срочном порядке доставили в Детский центр им. Л. М. Рошаля и провели шестичасовую операцию. Мальчик находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Пострадавшего навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать необходимую помощь семье школьника.

В результате операций школьнику удалось сохранить лишь мизинец на правой руке, остальные пальцы медики ампутировали. Ткани и кости руки мальчика раздробило, восстановить их оказалось невозможно. Место взрыва в Красногорске до сих пор обследуют специалисты — ищут осколки ловушки и другие СВУ.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура», — рассказал Воробьев.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru предложил информировать школьников через чаты о запрете поднимать подозрительные предметы с земли. Парламентарий не исключил, что инцидент может повториться.

Фрагмент купюры на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Эта ситуация должна стать сигналом для всех, что общество начали терроризировать новым способом. И это наверняка не последний случай. Надо понимать, в какое время мы живем, какие провокации устраиваются, поэтому считаю, что эту информацию необходимо довести до всех дошкольных и школьных учебных заведений. Должны быть даны четкие и ясные рекомендации, что ничего нельзя поднимать с земли, брать от людей какую-либо еду и напитки», — сказал он.

Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев заявил, что трагедия в Красногорске может быть связана с появлением мин-ловушек, подобных тем, что используют ВСУ в новых регионах. По словам эксперта, это первый тревожный сигнал, требующий особого внимания и мер предосторожности.

«Часто на новых территориях, вот я когда бываю там, действительно, отступая, ВСУ подобные мины-ловушки оставляют и разбрасывают их с конфетами, в детских игрушках, в деньгах и так далее. И это действительно очень серьезная проблема, подрываются детки. Против детей это все делается. Поэтому тревожно, не появилась ли здесь такая жуткая практика. Не завозятся ли эти устройства страшные, не попадают ли уже в Россию и не собираются ли здесь какими-то пособниками этих негодяев», — сказал Соловьев.

Он призвал предупреждать россиян и особенно детей, что ни в коем случае нельзя поднимать предметы, даже если они имеют привлекательный вид. Случай в Красногорске он назвал первым тревожным сигналом.

«Поэтому вот здесь я бы сосредоточился. Помочь-то помогут ему. Вопрос, откуда это взялось и получит ли это распространение печальное», — заключил эксперт.

Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни

Метеоролог Татьяна Позднякова подвела итоги погоды в Москве за первые 10 дней ноября. По ее словам, температура воздуха в столице превысила климатическую норму.

«Средняя суточная температура воздуха составила +7 градусов, что выше нормы на 5,7 градуса. Она вошла в число трех самых теплых [дней], рекордсменом по теплу остается первая декада ноября 2013 года со средней температурой 8 градусов. Температура не опускалась ниже нуля, и самой прохладной была ночь 10 ноября. Осадков в Москве выпало всего 7,3 мм, или 14% от месячной нормы», — сообщила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус напомнил, что Москва остается в зоне теплого циклона. Однако жителей столицы ожидают небольшие дожди.

«[11 ноября] он сохранит погоду облачной, местами отметится слабыми осадками, преимущественно в виде мороси, и ограничит приток солнечного тепла. Показания термометров ожидаются на 2–3 градуса выше средних многолетних значений. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление немного выше нормы. В среду небольшие дожди, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 4–6», — рассказал Леус.

Гидрометцентр Москвы спрогнозировал, что до конца рабочей недели погода в столице останется теплой: плюс 5–7 градусов днем, плюс 3–4 ночью. В субботу погода резко изменится: ожидаются дождь со снегом и резкое похолодание, которое усилится к воскресенью. Ожидается, что выпадет до 5,5 мм смешанных осадков.

«В выходные в Москве и области подморозит. Этот будет первый легкий морозец в текущем ноябре. В ночь на субботу, 15 ноября, столица окажется в теплом секторе циклона, а днем попадет в его тыл, и температура начнет понижаться. Будет мокрый снег или дождь с мокрым снегом. В воскресенье, в гребне антициклона, при небольшой облачности морозец по области может окрепнуть до минус 5 градусов», — рассказала Позднякова.

Специалисты Foreca заявили, что после заморозков ожидается новое сильное потепление до плюс 9 градусов. Также они отметили, что при этом в столице пройдут сильные дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Леус рассказал, что в ночь на 11 ноября морозы остановились в шаге от Петербурга: холодом оказался охвачен северо-восток Ленобласти, где подморозило до -8 градусов. При этом в Санкт-Петербурге температура не опустилась ниже нуля. Он рассказал, что на погоду в Санкт-Петербурге повлияет скандинавский антициклон.

«Надвигаясь с севера, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений, прекратит дожди и принесет порцию относительно холодного воздуха. Температура воздуха — +4–6 градусов, в Ленинградской области — +1–6. Атмосферное давление будет слабо расти. В среду местами небольшие дожди, ночью — плюс 4–6, днем — плюс 6–8», — указал синоптик.

Foreca спрогнозировала устойчивое похолодание в Санкт-Петербурге. В субботу при ясной погоде подморозит до минус 1 градуса, в дальнейшем температура будет медленно снижаться ниже нуля.

