Свидетель трагедии в Красногорске раскрыл, что могло бы ее предотвратить Очевидец трагедии в Красногорске заявил о плохом освещении на месте инцидента

Ребенок из Красногорска, у которого в руках взорвался сверток с деньгами, мог бы заметить неладное и не подбирать его, если бы на месте ЧП было нормальное освещение, заявил NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов. По его словам, проблемы со светом на Пионерской улице возникли уже давно, но местные власти не решают эту проблему.

Вполне возможно, что не произошло бы этого, если бы [было хорошее] освещение. Мы уже на протяжении трех лет достучаться не можем до администрации по этому вопросу. Мальчик увидел бы то, что это не просто сверток денег. А тут так получилось, сам он в темном месте, плюс, ни одной камеры, — сказал Локтионов.

Свидетель инцидента подчеркнул, что свет в данном районе имеет большое значение. Он пояснил, что неподалеку расположены несколько учебных заведений: школа, детский центр, детсад во дворе.

Ранее местная жительница рассказала NEWS.ru, что пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик не растерялся и вел себя мужественно. По словам собеседницы, травмированный ребенок даже не кричал.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего ребенка. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам главы региона, его состояние оценивается как тяжелое.