Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:42

Свидетель трагедии в Красногорске раскрыл, что могло бы ее предотвратить

Очевидец трагедии в Красногорске заявил о плохом освещении на месте инцидента

Алексей Локтионов Алексей Локтионов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ребенок из Красногорска, у которого в руках взорвался сверток с деньгами, мог бы заметить неладное и не подбирать его, если бы на месте ЧП было нормальное освещение, заявил NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов. По его словам, проблемы со светом на Пионерской улице возникли уже давно, но местные власти не решают эту проблему.

Вполне возможно, что не произошло бы этого, если бы [было хорошее] освещение. Мы уже на протяжении трех лет достучаться не можем до администрации по этому вопросу. Мальчик увидел бы то, что это не просто сверток денег. А тут так получилось, сам он в темном месте, плюс, ни одной камеры, — сказал Локтионов.

Свидетель инцидента подчеркнул, что свет в данном районе имеет большое значение. Он пояснил, что неподалеку расположены несколько учебных заведений: школа, детский центр, детсад во дворе.

Ранее местная жительница рассказала NEWS.ru, что пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик не растерялся и вел себя мужественно. По словам собеседницы, травмированный ребенок даже не кричал.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего ребенка. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам главы региона, его состояние оценивается как тяжелое.

Россия
Подмосковье
дети
взрывы
происшествия
очевидцы
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.