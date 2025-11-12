Очевидец рассказала о первых минутах трагедии в Красногорске Очевидец трагедии в Красногорске сообщила, что мальчик не растерялся

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик не растерялся и вел себя мужественно, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам собеседницы, травмированный ребенок даже не кричал.

Смелый мальчик. Пробежал так, получается, долго. Ну он повел себя очень хорошо. Молодец, мальчишка. Он не растерялся, он не кричал, ничего не было, а сразу побежал в сторону своего комплекса, где он занимается. Потому что он шел на тренировку. И, соответственно, уже взрослые ему там помогли, — рассказала свидетельница событий.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам главы региона, его состояние оценивается как тяжелое.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что Украина может быть причастна к преступлению с заминированной купюрой, из-за которой мальчик лишился пальцев. Он считает, что подобные инциденты в России могут повторятся до тех пор, пока в Киеве не сменится действующая власть.