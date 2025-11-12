Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:16

Очевидец рассказала о первых минутах трагедии в Красногорске

Очевидец трагедии в Красногорске сообщила, что мальчик не растерялся

На месте взрыва в Красногорске На месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик не растерялся и вел себя мужественно, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам собеседницы, травмированный ребенок даже не кричал.

Смелый мальчик. Пробежал так, получается, долго. Ну он повел себя очень хорошо. Молодец, мальчишка. Он не растерялся, он не кричал, ничего не было, а сразу побежал в сторону своего комплекса, где он занимается. Потому что он шел на тренировку. И, соответственно, уже взрослые ему там помогли, — рассказала свидетельница событий.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. По словам главы региона, его состояние оценивается как тяжелое.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что Украина может быть причастна к преступлению с заминированной купюрой, из-за которой мальчик лишился пальцев. Он считает, что подобные инциденты в России могут повторятся до тех пор, пока в Киеве не сменится действующая власть.

дети
взрывы
Красногорск
очевидцы
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.