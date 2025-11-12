В Госдуме призвали к нововведениям в школах после ЧП в Красногорске Нилов: в школах должны предупреждать об опасности поднимать вещи с земли

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил информировать школьников через чаты о запрете поднимать подозрительные предметы с земли. Так корреспонденту NEWS.ru он прокомментировал инцидент в Красногорске, где ребенок поднял сверток со взрывным устройством. В результате ему ампутировали часть пальцев.

Эта ситуация должна стать сигналом для всех, что общество начали терроризировать новым способом. И это, наверняка, не последний случай. Надо понимать, в какое время мы живем, какие провокации устраиваются, поэтому считаю, что эту информацию необходимо довести до всех дошкольных, и школьных учебных заведений. Должны быть даны четкие и ясные рекомендации, что ничего нельзя поднимать с земли, брать от людей какую-либо еду и напитки, — сказал он.

Ранее директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.