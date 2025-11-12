Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:03

В Госдуме призвали к нововведениям в школах после ЧП в Красногорске

Нилов: в школах должны предупреждать об опасности поднимать вещи с земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил информировать школьников через чаты о запрете поднимать подозрительные предметы с земли. Так корреспонденту NEWS.ru он прокомментировал инцидент в Красногорске, где ребенок поднял сверток со взрывным устройством. В результате ему ампутировали часть пальцев.

Эта ситуация должна стать сигналом для всех, что общество начали терроризировать новым способом. И это, наверняка, не последний случай. Надо понимать, в какое время мы живем, какие провокации устраиваются, поэтому считаю, что эту информацию необходимо довести до всех дошкольных, и школьных учебных заведений. Должны быть даны четкие и ясные рекомендации, что ничего нельзя поднимать с земли, брать от людей какую-либо еду и напитки, — сказал он.

Ранее директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

дети
происшествия
Красногорск
полиция
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДК в Бишкеке
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.