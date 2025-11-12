Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 09:56

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка после взрыва в Красногорске

Минздрав: мальчик из Красногорска после взрыва находится в тяжелом состоянии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Состояние мальчика из Красногорска, пострадавшего от взрыва свертка и получившего серьезные травмы пальцев, оценивается медиками как тяжелое, сообщили в Минздраве Московской области. После инцидента ребенка привезли в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему была проведена операция.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти при взрыве на детской площадке, когда пытался поднять купюру. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели происшествия быстро оказали первую помощь пострадавшему, наложив шапку на травмированную конечность, чтобы предотвратить инфицирование раны. Затем ребенка срочно доставили в медицинское учреждение.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что ребенку ампутировали пальцы. Она призвала родителей предупредить детей о том, чтобы они не поднимали предметы с земли. Мишонова также отметила, что в условиях СВО возможны провокации, подобные тем, что уже происходят в Донбассе, где противник минирует игрушки и сладости.

