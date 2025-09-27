Готовлю закуску, которую расхватывают первой. Огурчики по-болгарски! Идеально для ленивых хозяек

Этот рецепт мне подарила подруга из Болгарии, и теперь это мой любимый способ заготовить огурцы. Они получаются невероятно хрустящими, ароматными, в меру острыми и сладковатыми. Секрет в особом маринаде и большом количестве зелени. Самое приятное, что способ очень простой, без лишних хлопот со стерилизацией. Такие огурчики станут звездой любого зимнего стола — их можно подавать как самостоятельную закуску или к картошечке.

На 3-литровую банку нам понадобится: примерно 1,5–2 кг небольших крепких огурцов, 1 крупный болгарский перец, 2-3 зубчика чеснока, большой пучок укропа (с зонтиками), 5–7 листиков свежей мяты, 1 острый перчик (по желанию). Для маринада: 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. соли, 1,5 л воды.

Огурцы тщательно моем щеткой, обрезаем кончики. Перец чистим от семян и нарезаем крупными полосками. Чеснок режем пластинками. На дно чистой банки кладем половину укропа, мяты, чеснока и кусочек острого перца. Плотно, но аккуратно укладываем огурцы вертикально, переслаивая оставшейся зеленью и полосками болгарского перца.

В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар и растительное масло. Доводим до кипения, кипятим 2–3 минуты. Снимаем с огня и вливаем уксус. Горячим маринадом сразу заливаем огурцы в банке до самого верха. Накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Затем просто закрываем обычной капроновой крышкой и убираем в холодильник или погреб. Огурцы готовы уже через пару дней, но чем дольше стоят, тем насыщеннее вкус.

