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24 июля 2025 в 20:01

Не отличить от белых грибов! Маринованные баклажаны с лесным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти маринованные баклажаны не отличить от белых грибов! При засаливании нежная мякоть овощей приобретает плотную текстуру, насыщенный лесной вкус и аромат.

Для приготовления возьмите: 2 кг молодых баклажанов, 3 головки чеснока, 1 пучок укропа, 5 лавровых листов, 10 горошин черного перца. Для маринада: 1 л воды, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара. Баклажаны нарежьте кубиками, залейте подсоленным кипятком на 5 минут (1 ст. л. соли на 1 л воды), затем откиньте на дуршлаг.

В стерильные банки уложите слоями: баклажаны, измельченный чеснок, укроп, специи. Приготовьте маринад — доведите воду с солью и сахаром до кипения, влейте уксус. Залейте банки кипящим маринадом, закатайте, переверните и укутайте на сутки.

Через 2 недели баклажаны пропитаются ароматами и приобретут пикантный грибной вкус с легкой остринкой — идеальная закуска к картошке и мясу.

Ранее стало известно, как приготовить шампиньоны как из бочки: маринуем грибы за полчаса к зимним застольям.

баклажаны
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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