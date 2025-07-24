Не отличить от белых грибов! Маринованные баклажаны с лесным вкусом

Не отличить от белых грибов! Маринованные баклажаны с лесным вкусом

Эти маринованные баклажаны не отличить от белых грибов! При засаливании нежная мякоть овощей приобретает плотную текстуру, насыщенный лесной вкус и аромат.

Для приготовления возьмите: 2 кг молодых баклажанов, 3 головки чеснока, 1 пучок укропа, 5 лавровых листов, 10 горошин черного перца. Для маринада: 1 л воды, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара. Баклажаны нарежьте кубиками, залейте подсоленным кипятком на 5 минут (1 ст. л. соли на 1 л воды), затем откиньте на дуршлаг.

В стерильные банки уложите слоями: баклажаны, измельченный чеснок, укроп, специи. Приготовьте маринад — доведите воду с солью и сахаром до кипения, влейте уксус. Залейте банки кипящим маринадом, закатайте, переверните и укутайте на сутки.

Через 2 недели баклажаны пропитаются ароматами и приобретут пикантный грибной вкус с легкой остринкой — идеальная закуска к картошке и мясу.

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