Вассерман предположил, как Одесса станет российской Депутат Вассерман: военных действий в Одессе не будет

ВС России не придется атаковать Одессу, будет достаточно пройти в нескольких десятках километров к северу от города, заявил в беседе с News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, противник просто отступит, как это было в 1944 году.

Русским станет все, что сейчас называют Украиной. Рано или поздно, так или иначе, станет. Просто потому, что Украина изначально задумана как антирусская конструкция, предназначенная для, насколько это возможно, приложить руку к уничтожению всего русского, – заявил парламентарий.

Он назвал Украину террористической организацией. Политик призвал полностью ликвидировать украинское государство. А «идея этой польской фальшивки должна быть признана поощрением террора», считает Вассерман.

Что касается конкретно Одессы, то, скорее всего, боевых действий непосредственно в Одессе не будет. В 1944 году наши войска прошли в нескольких десятках километров к северу от Одессы, и оккупанты – немцы с румынами – сами оттуда бежали, опасаясь окружения. Скорее всего, и в этот раз будет нечто подобное, – предположил он.

В северном Причерноморье сравнительно невелика плотность застройки. В основном – это степи, напомнил депутат. По его мнению, это позволяет войскам маневрировать. Одесса обладает одной из удобнейших на Черном море бухт, поэтому местный торговый порт стал крупнейшим в регионе.

Вассерман добавил, что в настоящее время через Одессу осуществляется значительная часть поставок военной техники НАТО на Украину. Суда идут в рамках зерновой сделки, что «очень серьезно облегчает жизнь террористической организации Украины», считает парламентарий.

Повторяю, нам нет смысла атаковать именно Одессу. Войска должны пройти в нескольких десятках километров к северу от Одессы, прямо на Тирасполь, – заключил Вассерман.

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что Одесская область официально включена в перечень территорий, где могут вестись боевые действия. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 14 августа. Это решение позволяет ввести в регионе военную администрацию, которая будет координировать действия властей и вооруженных сил, поддерживать порядок и организовывать эвакуацию гражданского населения.