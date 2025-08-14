На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои

На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои Одесскую область официально признали зоной возможных боевых действий

Одесская область официально включена в перечень территорий, где могут вестись боевые действия, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 14 августа.

Согласно документу, Одесса и свыше 100 населенных пунктов области теперь обозначены как территории, где «ведутся или велись боевые действия». Это решение позволяет ввести в регионе военную администрацию, которая будет координировать действия властей и вооруженных сил, поддерживать порядок и организовывать эвакуацию гражданского населения.

Одесская область занимает стратегическое положение на юго-западе Украины, гранича с контролируемой украинскими войсками частью Херсонской области и Николаевской областью. Включение региона в особый список свидетельствует об обострении ситуации в этом направлении.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что после установления полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне специальной военной операции. По его словам, речь идет о Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Официального подтверждения заявлений парламентария от Минобороны РФ не поступало.