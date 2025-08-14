Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:50

На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои

Одесскую область официально признали зоной возможных боевых действий

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесская область официально включена в перечень территорий, где могут вестись боевые действия, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 14 августа.

Согласно документу, Одесса и свыше 100 населенных пунктов области теперь обозначены как территории, где «ведутся или велись боевые действия». Это решение позволяет ввести в регионе военную администрацию, которая будет координировать действия властей и вооруженных сил, поддерживать порядок и организовывать эвакуацию гражданского населения.

Одесская область занимает стратегическое положение на юго-западе Украины, гранича с контролируемой украинскими войсками частью Херсонской области и Николаевской областью. Включение региона в особый список свидетельствует об обострении ситуации в этом направлении.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что после установления полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России продолжат наступление в зоне специальной военной операции. По его словам, речь идет о Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Официального подтверждения заявлений парламентария от Минобороны РФ не поступало.

Украина
Одесская область
боевые действия
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа
Члена совдира Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке
Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита
В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»
В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске
В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы
Восемь лет колонии и 100 млн штрафа: за что посадят Илью Варламова?
Мэр Белгорода раскрыл правду о фейках насчет эвакуации и бомбоубежищ
В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи
Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео
«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО
Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде
Правительство отменило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Cтрашнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ
Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом
«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан
Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке
Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.