Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:28

Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску, где в пятницу, 15 августа, состоится саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных сервис Flightradar. Согласно информации, спецборт приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

Ранее сообщалось, что другой Ил-76 также прибыл на базу Элмендорф-Ричардсон. Воздушное судно приземлилось около 13:50 по московскому времени.

Прежде стало известно, что Трамп вылетел в крупнейший город Аляски Анкоридж, где пройдет его встреча Путиным. Согласно опубликованному расписанию, встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск). По информации западных журналистов, президент США планирует лично встретить Путина с особыми почестями.

Экономист Михаил Беляев прежде заявлял, что на саммите на Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Россия
США
Аляска
Ил-76
