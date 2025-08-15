Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:20

Российский самолет Ил-76 приземлился на Аляске

Российский Ил-76 приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Ил-76 Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский самолет Ил-76 прибыл на военную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, следует из данных сервиса Flightradar. Воздушное судно приземлилось около 13:50 по Москве.

Отмечается, что самолет прибыл на авиабазу, где состоятся переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча запланирована на 15 августа.

Ранее стало известно, что Трамп вылетел в город Анкоридж, где пройдет его встреча Путиным. Согласно опубликованному расписанию, встреча политиков начнется в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

По информации западных журналистов, президент США планирует лично встретить Путина с особыми почестями. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием.

Отмечается, что на переговорах стороны обсудят прекращение боевых действий на Украине, перспективы смягчения санкций и вопросы контроля над вооружениями. При этом во встрече не будет участвовать украинский президент Владимир Зеленский и европейские политики.

США
Аляска
Ил-76
прилеты
