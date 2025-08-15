Хрустящая энчилада с кабачками! Обалденная вкуснятина на завтрак за 5 минут

Энчилада с кабачками — ярко, вкусно, по-мексикански! Это блюдо — идеальный способ превратить простые кабачки в пикантный кулинарный шедевр. Мягкие лепешки, сочная начинка и ароматный соус создают гармонию вкусов, а сырная корочка довершает картину. Отличный вариант для ужина в мексиканском стиле!

Рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте 2 средних кабачка кубиками и обжарьте на сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавьте 1 мелко нарезанный лук, 2 зубчика чеснока, щепотку тмина и паприки, посолите по вкусу. Потушите 5 минут.

Смешайте в блендере 3 помидора, 1 перчик чили (по желанию), 2 ст. л. томатной пасты и немного бульона или воды — получится соус. Обмакните 8 кукурузных лепешек (тортильи) в соус и выложите на них начинку из кабачков. Сверните рулетиками и уложите в форму.

Полейте оставшимся соусом, посыпьте тертым сыром (150 г) и запекайте 20 минут до расплавления сыра. Подавайте с авокадо, зеленью и сметаной. Аромат соберет всех за столом!

