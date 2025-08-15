Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 10:21

Хрустящая энчилада с кабачками! Обалденная вкуснятина на завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Энчилада с кабачками — ярко, вкусно, по-мексикански! Это блюдо — идеальный способ превратить простые кабачки в пикантный кулинарный шедевр. Мягкие лепешки, сочная начинка и ароматный соус создают гармонию вкусов, а сырная корочка довершает картину. Отличный вариант для ужина в мексиканском стиле!

Рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте 2 средних кабачка кубиками и обжарьте на сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. Добавьте 1 мелко нарезанный лук, 2 зубчика чеснока, щепотку тмина и паприки, посолите по вкусу. Потушите 5 минут.

Смешайте в блендере 3 помидора, 1 перчик чили (по желанию), 2 ст. л. томатной пасты и немного бульона или воды — получится соус. Обмакните 8 кукурузных лепешек (тортильи) в соус и выложите на них начинку из кабачков. Сверните рулетиками и уложите в форму.

Полейте оставшимся соусом, посыпьте тертым сыром (150 г) и запекайте 20 минут до расплавления сыра. Подавайте с авокадо, зеленью и сметаной. Аромат соберет всех за столом!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Встреча Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Как избавиться от испанских слизней?
Дмитриев поделился снимком с Аляски
Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском
Политолог ответил, какой знак мог подать Лавров толстовкой с надписью СССР
Драка «хромых уток»: «Спартак» против «Зенита», кого уволят после матча?
Трое россиян пострадали при взрыве в цеху завода
Эксперт предупредила о последствиях запрета мигрантам работать курьерами
В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество
Петербургская сеть дискаунтеров приобрела актив на 1,5 млрд рублей
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео
Глава Киргизии вышел с важным заявлением о санкциях против России
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Япония признала выбор ошибочного пути во время Второй мировой войны
Хрупкая москвичка дала жесткий отпор нетрезвому педофилу
Мужчина разместил детское порно в отзывах на маркетплейсе и избежал тюрьмы
В ДНР ввели «социальную» цену на воду
Ревнивец с «Сайгой» кастрировал судью: что известно об убийстве в Камышине
«Наводит панику»: генерал назвал преимущества передового дрона «Квазимачта»
Боец СВО поблагодарил власти Крыма за освобождение из украинского плена
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.