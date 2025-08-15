Завтрак за 10 минут! Пышные финские лепешки: 4 ингредиента и сыр

Пышные финские лепешки с сыром — просто и вкусно! Эти нежные лепешки с сыром — настоящее чудо кулинарии. Готовятся из минимального набора продуктов, но получаются настолько воздушными и ароматными, что исчезают со стола мгновенно. Идеальный вариант для завтрака или перекуса!

Рецепт:

Разогрейте духовку до 200°C. В миске смешайте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 150 г сметаны и замесите мягкое тесто. Оно должно быть немного липким, но не растекаться. Если нужно, подсыпьте немного муки.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и нарежьте на квадраты или кружки. Посыпьте каждый кусочек тертым сыром (подойдет чеддер или любой другой твердый сорт). Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 12–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте теплыми — они тают во рту! Хрустящая корочка, нежная серединка и расплавленный сыр покорят любого. Приятного аппетита!

