Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:51

Завтрак за 10 минут! Пышные финские лепешки: 4 ингредиента и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные финские лепешки с сыром — просто и вкусно! Эти нежные лепешки с сыром — настоящее чудо кулинарии. Готовятся из минимального набора продуктов, но получаются настолько воздушными и ароматными, что исчезают со стола мгновенно. Идеальный вариант для завтрака или перекуса!

Рецепт:

Разогрейте духовку до 200°C. В миске смешайте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте 150 г сметаны и замесите мягкое тесто. Оно должно быть немного липким, но не растекаться. Если нужно, подсыпьте немного муки.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и нарежьте на квадраты или кружки. Посыпьте каждый кусочек тертым сыром (подойдет чеддер или любой другой твердый сорт). Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 12–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте теплыми — они тают во рту! Хрустящая корочка, нежная серединка и расплавленный сыр покорят любого. Приятного аппетита!

юдо!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

лепешки
сыр
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.