14 августа 2025 в 12:30

Томатный салат с базиликом, луком и творожным сыром! Летняя вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный салат с базиликом, луком и творожным сыром! Летняя вкуснятина! Этот салат — взрыв свежести и ярких вкусов! Сочные томаты разных сортов, пикантный красный лук и ароматный фиолетовый базилик в нежной творожной заправке. Идеальное летнее блюдо, которое готовится за 10 минут!

Ингредиенты

  • Томаты ассорти — 500 г (черри, биф, желтые)
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Фиолетовый базилик — 30 листьев
  • Творожный сыр — 100 г
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный свежемолотый — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте тонкими полукольцами, томаты — дольками разного размера (черри пополам). Сложите в миску, посолите и оставьте на 10 минут — овощи пустят сок.
  2. Для заправки взбейте творожный сыр с оливковым маслом и лимонным соком до кремообразной консистенции.
  3. Аккуратно соедините томаты с луком, листьями базилика (оставьте несколько для украшения) и заправкой. Слегка перемешайте, чтобы не повредить томаты.

Секреты идеального салата: выбирайте томаты разной степени зрелости для сложного вкуса, фиолетовый базилик можно заменить зеленым, но он менее ароматный.

Ранее мы готовили салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
