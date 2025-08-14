Томатный салат с базиликом, луком и творожным сыром! Летняя вкуснятина

Томатный салат с базиликом, луком и творожным сыром! Летняя вкуснятина! Этот салат — взрыв свежести и ярких вкусов! Сочные томаты разных сортов, пикантный красный лук и ароматный фиолетовый базилик в нежной творожной заправке. Идеальное летнее блюдо, которое готовится за 10 минут!

Ингредиенты

Томаты ассорти — 500 г (черри, биф, желтые)

Красный лук — 1/2 шт.

Фиолетовый базилик — 30 листьев

Творожный сыр — 100 г

Оливковое масло — 4 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный свежемолотый — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами, томаты — дольками разного размера (черри пополам). Сложите в миску, посолите и оставьте на 10 минут — овощи пустят сок. Для заправки взбейте творожный сыр с оливковым маслом и лимонным соком до кремообразной консистенции. Аккуратно соедините томаты с луком, листьями базилика (оставьте несколько для украшения) и заправкой. Слегка перемешайте, чтобы не повредить томаты.

Секреты идеального салата: выбирайте томаты разной степени зрелости для сложного вкуса, фиолетовый базилик можно заменить зеленым, но он менее ароматный.

