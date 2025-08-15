Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 08:25

Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно

Кабачки с сыром: простой, быстрый и очень вкусный рецепт Кабачки с сыром: простой, быстрый и очень вкусный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным! Сочные молодые кабачки, тянущаяся сырная шапочка — идеальный ужин без тяжести в желудке.

Нарежьте 2 средних кабачка кружочками толщиной 5 мм (если кожица жесткая — очистите). Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Обсушите бумажным полотенцем. Выложите в форму, слегка сбрызнув оливковым маслом (буквально 1 ч. л.).

Приготовьте сырную посыпку: смешайте 50 г тертого пармезана, 50 г другого нежирного твердого сыра, 1 измельченный зубчик чеснока и щепотку паприки. Равномерно распределите смесь по кабачкам.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте сразу, украсив листиками базилика или петрушки.

  • Совет: для пикантности добавьте в сырную смесь 1 ч. л. лимонной цедры или немного тертого имбиря.

Читайте также: «Анкл Бенс» — самый вкусный и простой салат из кабачков.

кабачки
сыр
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
