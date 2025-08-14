Самый вкусный и простой салат из кабачков! Готовлю «Анкл Бенс» на зиму

Салат из кабачков: просто и вкусно, рецепт на зиму

Самый вкусный и простой салат из кабачков! Готовлю «Анкл Бенс» на зиму

Этот необычный салат покорит вас сочетанием хрустящих овощей и насыщенного маринада. В отличие от традиционных рецептов, здесь кабачки остаются упругими даже после консервации!

Молодые кабачки (2 кг) нарежьте кружочками толщиной 5 мм, посолите и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок. Тем временем приготовьте маринад: смешайте 1 л воды, 200 мл 9% уксуса, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, 10 горошин черного перца и 3 лавровых листа. Доведите до кипения.

Лук (500 г) нарежьте кольцами, морковь (300 г) — тонкой соломкой. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Промытые кабачки бланшируйте 3 минуты в кипящей воде, затем сразу охладите в ледяной. Слоями уложите в стерильные банки: кабачки, поджарку, сверху — 3 зубчика чеснока и 1 стручок острого перца на банку. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте 15 минут.

Совет: для пикантности добавьте в каждую банку по 1 ч. л. горчичных зерен.

Читайте также: хрустящие огурцы по-корейски — необычный рецепт домашней заготовки на зиму.