В Госдуме рассказали, как на Украине процветает продажа детей

В Госдуме рассказали, как на Украине процветает продажа детей Депутат Кузнецова: Украина стала международным хабом продажи детей

Украинские власти специально игнорируют проблему торговли детьми, заявила NEWS.ru вице-спикер Госдумы, глава Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева Анна Кузнецова. По ее словам, страна стала промежуточной точкой в транспортировке проданных несовершеннолетних.

Территория киевского режима стала международным хабом продажи детей. Мы фиксировали в даркнете вакансии транспортировщиков украденных детей через украинскую западную границу, — сообщила Кузнецова.

Россия собрала материал, который свидетельствует о нарушении Украиной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По подсчетам Москвы, всего Киев нарушил 20 международно-правовых документов в сфере защиты детей.

Ранее в России и Великобритании вышло совместное журналистское расследование, раскрывающее механизмы поставки украинских детей британским высокопоставленным чиновникам-педофилам. В системе преступного трафика оказались задействованы подданные Соединенного Королевства, украинцы, представители НКО и спецслужб