Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:18

В Госдуме рассказали, как на Украине процветает продажа детей

Депутат Кузнецова: Украина стала международным хабом продажи детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти специально игнорируют проблему торговли детьми, заявила NEWS.ru вице-спикер Госдумы, глава Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева Анна Кузнецова. По ее словам, страна стала промежуточной точкой в транспортировке проданных несовершеннолетних.

Территория киевского режима стала международным хабом продажи детей. Мы фиксировали в даркнете вакансии транспортировщиков украденных детей через украинскую западную границу, — сообщила Кузнецова.

Россия собрала материал, который свидетельствует о нарушении Украиной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. По подсчетам Москвы, всего Киев нарушил 20 международно-правовых документов в сфере защиты детей.

Ранее в России и Великобритании вышло совместное журналистское расследование, раскрывающее механизмы поставки украинских детей британским высокопоставленным чиновникам-педофилам. В системе преступного трафика оказались задействованы подданные Соединенного Королевства, украинцы, представители НКО и спецслужб

дети
Анна Кузнецова
Украина
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.