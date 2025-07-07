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07 июля 2025 в 14:40

Вице-спикер Госдумы застряла в Шереметьево и записала видео из толпы

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что ее рейс Москва — Астрахань задержали в Шереметьево. В комментарии Telegram-каналу Readovka она уточнила, что в залах ожидания много пожилых людей и женщин с младенцами.

Кузнецова также отметила, что некоторые пассажиры вынуждены долго стоять в ожидании информации о вылете, поэтому, по ее мнению, в аэропортах следовало бы предусмотреть больше мест для сидения и привлечь волонтеров. Политик также подчеркнула, что в подобных ситуациях важно наладить координацию.

Основной проблемой, считает вице-спикер Госдумы, становится нехватка информации — в частности, нет никаких данных о ее рейсе. Кузнецова добавила, что обстановка в зале ожидания остается спокойной и люди реагируют с пониманием.

Ранее лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал правительство РФ компенсировать пассажирам потери после авиаколлапса по всей стране, который произошел из-за угрозы атак БПЛА. Депутат напомнил, что авиакомпании вправе считать отмену или перенос рейсов форс-мажором.

Между тем стало известно, что массовые сбои в работе аэропортов России 5–6 июля нанесли авиакомпаниям колоссальный финансовый урон. По оценкам экспертов, суточные убытки перевозчиков могут достигать 20 млрд рублей.

Шереметьево
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Анна Кузнецова
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