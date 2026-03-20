20 марта 2026 в 09:46

Россияне перешли к неожиданному гастроспособу бороться с хандрой

ТАСС: больше половины россиян выбирают рыбу и овощи для поднятия настроения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Больше половины россиян (52%) выбирают рыбу и овощи для поднятия настроения, передает ТАСС со ссылкой на опрос. Эксперты связывают эту тенденцию с переходом на более легкое питание весной. В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек.

Как оказалось, больше половины россиян (52%) предпочитают поднимать себе настроение рыбой, морепродуктами и овощами, а не солеными или жареными блюдами, — говорится в исследовании.

В марте спрос на морепродукты вырос на 7%, на слабосоленую рыбу — на 8%, на икру — на 6%. При этом 47% респондентов выбирают шоколад и выпечку, а 42% — мясные блюда.

Еще 15% предпочитают паназиатскую кухню и снеки вроде кимчи и чипсов из нори. Продажи пельменей выросли на 12%, котлет — на 11%, запеканок — на 10%, пирожков — на 8%.

Ранее стало известно, что лишь 7,4% россиян готовы доверить нейросети подбор жилья, тогда как основная масса предпочитает обращаться к специализированным сайтам или профессиональным риелторам. На рынке недвижимости искусственный интеллект пока пользуется минимальным доверием по сравнению с другими сферами потребления.

рыба
морепродукты
продукты
опросы
Россия
